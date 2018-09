Huurders boos om verkoop woningen

„Woonstad heeft verzuimd de woningen eerst aan de bewoners zelf aan te bieden, wat wettelijk is verplicht. Ook is de transactie niet goedgekeurd door de Autoriteit Woningcorporaties, zoals de Woningwet voorschrijft. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat er sprake is van een belangenverstrengeling: de huidige directeur Stedelijke Inrichting van de gemeente die betrokken is bij de herontwikkeling van de Wielewaal, werkte tot twee jaar geleden als directeur bij Woonstad en was dus op de hoogte van het project”, aldus de boze bewoners.

Overigens is Woonstad al begonnen met het slopen van een aantal woningen in de wijk. Tot grote onrust van bewoners van de Wielewaal, die nu tussen het puin wonen.

„Dat de woningen toe zijn aan vervanging, betwist niemand. Maar dit moet wel gebeuren met oog voor de bewoners. De wet wordt door de gemeente en Woonstad nu bewust overtreden om Rotterdammers van 80, 90 jaar oud die al ruim een halve eeuw in de Wielewaal wonen uit hun huis te zetten. Waar moeten deze mensen dan nog naar toe? Dit mag gewoon niet gebeuren”, aldus Wil de Ben van bewonersorganisatie Unie Van en Voor Wielewaalers.

De bewoners hebben met name problemen met het plan van Woonstad dat veel woningen in het midden- en duurdere segment worden gebouwd. Daardoor kan een groot deel van de huidige bewoners niet terugkeren.