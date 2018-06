’Laat keuze NIPT-test bij ouders’

Levenslange zorg, eerst voor onze ouders en nu na hun overlijden voor ons (broers en zus). Een kindje met Down is een verrijking van je leven, maar ook een verrijking van ervaringen of inzichten. Net als bij alle mensen is iedereen uniek. De beslissing van de ene ouder, zegt niks over die van de andere ouder. Laat aanstaande ouders zelf beslissen of ze de NIPT Test willen laten doen. Een vervolgbeslissing nemen is, zonder andermans oordeel, al moeilijk genoeg.

Anita Broeders,

Bakkeveen