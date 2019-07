Hongkong gaat activisten vervolgen

In Hongkong wordt al drie maanden gedemonstreerd. Dinsdag veroorzaakten honderden demonstranten nog een chaos in de ochtendspits. Zij blokkeerden sporen en treinstellen op vitale plaatsen waardoor het treinverkeer werd ontwricht.

Op treinstations in de stad ontstonden chaotische situaties met volgepakte perrons en forenzen die wanhopig naar manieren zochten om op hun werk te komen. In Hongkong wordt al drie maanden geprotesteerd tegen de leiding van Carrie Lam. Het protest was eerst gericht tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk moest maken. Die is vooralsnog van tafel maar de demonstraties zijn nu tegen de regering in het algemeen gericht.

