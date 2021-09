Man die vriendin Irina ’uit noodweer’ doodstak is veroordeeld tot acht jaar en tbs

Fabian E. klom in de nacht van zaterdag op zondag 22 december 2019 uit het water van de Nieuwe Maas nadat hij met zijn auto te water raakte. Hij bleek een steekwond in de hartstreek te hebben. Pas vele uren later vertelde hij dat Irina nog in de auto zat.

De vrouw bleek talloze steekwonden te hebben waarvan een deel potentieel dodelijk was. Maar ze leefde vermoedelijk nog toen de auto het water in reed. Volgens de rechtbank heeft Fabian E. haar daardoor de kans ontnomen om de mesverwondingen te overleven.

Het verweer van Fabian E. dat sprake was geweest van noodweer, gelooft de rechtbank niet. Fabian E. beweerde dat hij eerst door Irina was gestoken en daarna zichzelf verdedigde. Voorbedachte rade – moord dus – kon niet worden bewezen.

De rechtbank legde Fabian E. een kortere straf op dan de eis van tien jaar van het Openbaar Ministerie vanwege een wetswijziging die is ingegaan in juli 2021. Die komt erop neer dat veroordeelden pas twee jaar voor het verstrijken van hun strafduur voorwaardelijk vrijkomen, en niet meer na het uitzitten van tweederde van de straf. De rechtbank vond het „niet goed uit te leggen” dat iemand die na juli wordt veroordeeld langer moet zitten dan iemand die voor juli voor iets soortgelijks is veroordeeld.