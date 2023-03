Man krijgt epileptische aanval bij kassa in supermarkt Haarlem en wordt bestolen

De diefstal vond omstreeks 16.15 uur plaats. Na enige tijd voelde het slachtoffer zich iets beter. In alle hectiek bleek de envelop met geld te zijn gestolen. Het tweetal had het geld bij zich om de boodschappen te betalen.

Op camerabeelden van de supermarkt is duidelijk te zien dat het geld door een persoon is weggenomen tijdens de hulpverlening. De diefstal had volgens de politie zoveel impact op het slachtoffer dat de man thuis opnieuw een epileptische aanval kreeg. Het tweetal is enorm aangedaan door de diefstal, laat een woordvoerder weten. Vooral het feit dat iemand dit kan doen tijdens hulpverlening bij een medische noodsituatie.

De politie roept de persoon dan ook op om het geld terug te geven. De politie is een onderzoek gestart en sluit niet uit dat camerabeelden - waarop de dader herkenbaar in beeld is - in de toekomst gedeeld zullen worden.