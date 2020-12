Jongeren gooien met vuurwerk naar politie in Velsen-Noord: ’Het lijkt wel oorlog’

Het bevel gold voor de wijde omgeving rondom het Stratingplantsoen, waar de openbare orde vanaf eind van de middag ernstig werd verstoord door tientallen jongeren die met vuurwerk gooiden en zo voor veel problemen zorgden in het dorpje met iets meer dan 5000 inwoners, onder de rook van staalbedrijf Tata Steel.

Zelfs de Mobiele Eenheid moest worden ingezet om de orde te herstellen, omdat de politie zijn werk niet langer veilig kon uitvoeren. „De politie treedt nu op en versterking is onderweg”, meldde een woordvoerder van de gemeente Velsen al snel. „Het dringende advies is om uit de buurt en binnen te blijven.”

’Het lijkt wel oorlog’

Dat deed niet iedereen. „Het lijkt wel oorlog”, zegt een besnorde buurtbewoner, terwijl een politiebus nog altijd stapvoets door de wijk rijdt, met twee bewapende agenten voor en achter de bus die de wijk uitkammen. „Er gebeurt hier best weleens wat, maar dít heb ik nog nooit meegemaakt.”

De man zag een stuk zwaar voorwerk voor zijn deur liggen. „Dat heb ik meteen aan de politie gegeven, want straks denken ze dat het van mij is en heb ik een boete aan mijn broek. Hier net, pal voor mijn deur, hebben ze gelukkig wat jongeren wel een bekeuring gegeven.”

De zoekactie van de politie later op de avond zorgt ook voor hoongelach bij andere bewoners. „Ze zijn anderhalf uur te laat”, sneert een van hen. „Nu zijn ze natuurlijk allemaal al pleite. Ze hadden hier eerder moeten zijn.”

Toch was er dat moment al een aanhouding verricht, wegens het bezit en afsteken van zwaar vuurwerk. Bewoners hadden toen zelf ook al voorzorgsmaatregelen genomen, want bij de lokale Dekamarkt waren snel de deuren gesloten omdat jongeren vuurwerk naar binnen gooiden. Ook straatmeubilair werd vernield.

’Tuig’

Op filmpjes die op sociale media de ronde doen is te zien dat jongeren onderdelen van wegafzettingen op straat gooien, in een aanpalende straat zou een raam zijn gesneuveld. „Ik ben blij dat ik mijn auto op tijd heb weggezet, want die was eraan gegaan”, zegt een omstander verschrikt.

Andere inwoners staan voor hun huis, of hangen uit het bovenraam, om te bekijken wat er gaande is, en om te voorkomen dat ook zij slachtoffer worden van vernielingen. „Te triest voor woorden”, zegt Anja vanuit haar slaapkamer. „Tuig dat niks beters te doen heeft, en dan maar gaat slopen.”

Trainingsbroeken en hoodies

Door de wijk lopen – of rijden op een scooter – meerdere jongeren in trainingsbroeken en hoodies, capuchons op en mondkapjes voor. Ogenschijnlijk om niet herkend te worden. „Nee hoor”, zegt een pokdalige tiener. „Dat is vanwege corona. Dat moet toch tegenwoordig?”

Twee andere jeugdigen in de Melklaan hangen ook ’vermomd’ rond. Op dat moment komt de politiebus voorbij die stopt. Twee agenten met wapenstok spreken de jongeren aan. Ze zeggen weinig. Even verderop lopen twee andere opgeschoten jongeren terwijl ze rondkijken. „De smeris rijdt nog rond”, zeggen ze in het voorbijgaan. „Oppassen.”

Een woordvoerder van de politie Noord-Holland laat later op de avond weten dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten. „We zijn bezig te kijken wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Maar weten nog niet hoelang we nog in de wijk moeten blijven.”