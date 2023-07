Werkgeversorganisatie: schade Franse rellen zeker 1 miljard euro

Een exactere schatting van de schade zei Geoffroy Roux de Bézieux nog niet te kunnen maken. Daarvoor is het te vroeg. In het bedrag van minimaal 1 miljard euro is de imagoschade voor Frankrijk en de daaruit voortkomende mogelijke schade voor de toerismesector nog niet in meegenomen, voegde hij er aan toe. Ook is er schade aan politiebureaus, gemeentehuizen en andere publieke gebouwen.

Geweld iets afgenomen

Frankrijk mobiliseerde maandagavond opnieuw 45.000 politieagenten om eventuele rellen in het land het hoofd te kunnen bieden. Hoewel het geweld sinds zondag iets lijkt te zijn afgenomen zegt de Franse regering dat de situatie nog zeker niet volledig is opgelost. Zo liet tv-zender BFMTV maandag vlak voor middernacht weten dat zeventien mensen bij protesten in Parijs zijn gearresteerd.

De rellen in Frankrijk ontstonden nadat een tiener van Algerijnse afkomst op 27 juni werd doodgeschoten door een politieagent toen hij probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. Het leidt al dagen tot onlusten in verschillende Franse steden, vooral ’s nachts. De veelal jonge betogers beschuldigen de politie van racisme.