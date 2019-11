Vier arrestaties in onderzoek naar beruchte familie R.

Een auto met daarin twee mannen van 57 en 55 jaar uit Berghem werd maandagmiddag in Den Bosch klemgereden door een arrestatieteam. Ze zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. De man van 57 wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. De twee jaar jongere man wordt verdacht van drugshandel.

In Helmond werd in een woning een 44-jarige man opgepakt door een arrestatieteam. Hij wordt naast lidmaatschap van een criminele organisatie ook verdacht van wapenhandel. In Oss volgde later in de middag nog de aanhouding van een 24-jarige man.

„Ook dit viertal had een belangrijke rol in de ciminele organisatie waar wij in ieder geval sinds 13 november volop mee bezig zijn”, zo laat de leider van het onderzoek weten.

Direct na de arrestaties is begonnen met het doorzoeken van woningen in Helmond, Berghem, Oss, Asten en het Belgische Lommel.

Eerder op de dag werd bekendgemaakt dat in het kader van Operatie Alfa vrijdag een busje in beslag is genomen met daarin zware vuurwapens als Kalasjnikovs en mitrailleurs.

