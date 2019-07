Broer Emanuela: ’Alles verwacht, behalve dat graven leeg zijn’

Ⓒ EPA

ROME - De zoektocht naar overblijfselen van het 15-jarige Italiaanse meisje Emanuela Orlandi, dat in juni 1983 verdween in Rome, wordt steeds absurder. Vanochtend werden oude graven van Duitse prinsessen geopend in de Duits-Vlaamse begraafplaats van het Vaticaan. Er waren aanwijzingen dat daar de resten van het meisje zouden liggen. Maar de geopende graven van Sophie von Hohenlohe en Carlotta Federica von Mecklenburg bleken helemaal leeg.