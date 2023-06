Hoger beroep tegen tabaksindustrie

De Europese Tabaksrichtlijn schrijft voor dat een sigaret maximaal 10 miligram teer en koolmonoxide mag bevatten, en maximaal 1 miligram nicotine. Met de ISO-methode, waarmee de emissies nu worden gemeten, voldoen sigaretten daar aan. Maar als het met de WHO-intens methode wordt gemeten liggen die waardes veel hoger.

Drie keer zoveel

„Gemiddeld bevat een sigaret drie keer zoveel teer, koolmonoxide en nicotine”, zegt De Kanter, die zich baseert op onderzoek van het RIVM. „Dat komt omdat bij de ISO-methode de rook met zuivere lucht wordt gemengd en er maar één trekje per minuut wordt genomen.” Volgens de longarts is de methode van de World Health Organisation (WHO) acurrater, omdat er twee trekjes per minuut wordt genomen, en daar de ventilatiegaatjes in de filter wel worden dichtgeknepen. „Dat doet een roker normaal gesproken ook, met de vingers of lippen.”

Volgens de longarts staat het daarom vast dat er wordt gesjoemeld met de sigaretten. „De burger wordt willens en wetens misleid, en de overheid laat dat gebeuren.” Jan-Hein Sträter van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VSK) ziet dat anders. „De tabaksindustrie valt niets te verwijten. De ISO-methode staat dringend voorgeschreven in de wet, wij mogen geen andere methode gebruiken.” Volgens Sträter is het belangrijk dat de methode betrouwbare resultaten geeft. „Als dat de WHO-methode is, dan hebben wij daar geen bezwaar tegen, maar dan moet dat worden voorgeschreven in de wet, en is dat aan de Europese Commissie.”

In november oordeelde de rechtbank Rotterdam al dat de ISO-methode niet voldeet, en dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet handhaven tegen de sjoemelsigaret. Deze werd ook getoetst bij het Europese Hof. Volgens De Kanter zijn het ministerie van Volksgezondheid en de NVWA het ermee eens dat het gesjoemel moet ophouden. „Maar staatssecretaris Van Ooijen zag zich genoodzaakt om in hoger beroep te gaan, omdat ze anders bang zijn voor miljardenclaims vanuit de tabaksindustrie.”

Weg uit de winkel?

Betekent het dat als de overheid moet handhaven, filtersigaretten uit de winkels verdwijnen? „Nee”, zegt Sträter van de tabaksindustrie. „Als sigaretten aan een nieuwe meetmethode moeten voldoen, gaat dat via de Tabaksrichtlijn, die elke 5 tot 6 jaar in de Europese Raad en Commissie kan worden herzien. Als dat politiek zo wordt besloten, dan gaan we daar zonder problemen in mee, maar dat is niet iets dat overmorgen gaat gebeuren.”

De zaak begint morgen om 10 uur en is via een livestream te volgen. Uitspraak volgt over zes tot twaalf weken.