Beroep OM tegen schrappen ontuchtzaak aanklager

Volgens de rechtbank heeft het OM ten onrechte twee Amsterdamse officieren van justitie de zaak in Den Haag laten behandelen. De Hoge Raad had de zaak verwezen naar de rechtbank in Den Haag, omdat L. in het arrondissement Amsterdam werkte. De raad bepaalde daarbij nadrukkelijk dat Haagse officieren van justitie de zaak moesten doen en niet de twee Amsterdamse aanklagers bij wie de zaak aanvankelijk was ondergebracht.

Het OM pakte het anders aan: het liet de zaak bij de Amsterdamse officieren, die als „plaatsvervangend officieren in Den Haag” opereerden. Volgens de Haagse rechtbank is dat in strijd met de wet en met de beslissing van de Hoge Raad. „Een officier van justitie die wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit”, stelt de rechtbank, „moet worden vervolgd op zo’n manier dat de schijn van bevoordeling of benadeling van hem wordt vermeden. Dat is hier nu niet gebeurd.” Het gevolg is dat het OM niet ontvankelijk is in de vervolging van de 46-jarige L.

Het OM meent echter juist te hebben gehandeld. „Anders dan de rechtbank meent het Haagse OM dat in de beslissing destijds van de Hoge Raad - dat moest worden uitgeweken naar een andere rechtbank - niet moet worden gelezen dat ook de zaaksofficieren vervangen moesten worden.” Bovendien, meent justitie, „zij waren al werkzaam bij een ander parket dan de verdachte en werkten voor deze zaak onder gezag van de Haagse parketleiding.”

De zaak kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van de jongen naar de politie waren gestapt. Justitie verdacht in totaal twaalf mannen van ontucht tegen betaling. Tien mannen zijn inmiddels veroordeeld. De zaak tegen één verdachte is geseponeerd.

Vincent L. werkte bij het functioneel parket, dat zich bezighoudt met fraude en milieucriminaliteit.

