Grapperhaus maakt haast met ’wat oudere’ Poch

Grapperhaus wil niet zeggen wat hij vindt van de manier waarop het Openbaar Ministerie (OM) in 2008 handelde. „Ik doe geen uitspraken over een lopende zaak.” Wel was het gesprekverslag waaruit de verkapte uitlevering blijkt reden voor hem om direct de Tweede Kamer te informeren. „Omdat het om een nieuw stuk gaat, ik heb bovendien contact laten opnemen met Poch om met elkaar om tafel te gaan en dat gaan we ook doen.”

De minister wil niet zeggen of een schadevergoeding naar aanleiding van de onthulling gepast is en hoe hoog die zou moeten zijn. „We gaan bespreken waar we dan staan, dat ben je aan iedereen in zo’n situatie verplicht.”

Heimelijk hazenpad via Spanje

Deze week werd bekend dat het Openbaar Ministerie voorstelde om Poch aan te laten houden in ’een derde land’, omdat Nederland zelf geen uitleveringsverdrag had met Argentinië. Dat land vervolgde Poch voor het uitvoeren van ’vluchten des doods’, waardoor de voormalig piloot acht jaar in de gevangenis belandde. Dat waren vluchten waarbij tegenstanders van het regime uit vliegtuigen werden gegooid. Hij werd na een slepende rechtsgang vrijgesproken in december 2017. De Staat ontkende jarenlang iets te maken te hebben met Pochs arrestatie in Spanje, en zijn uitlevering aan Argentinië.

Het moet geknetterd hebben toen minister Grapperhaus pas laat werd geïnformeerd over hoe het écht zat. Ⓒ ANP

Nu blijkt uit een document, dat minister Grapperhaus naar de Kamer stuurde, dat de Staat in feite verantwoordelijk was voor de verkapte uitlevering van de piloot aan het land waarmee Nederland zelf geen uitleveringsverdrag had. Een vertegenwoordiger van het OM stelde zelf voor om Poch in een ander land aan te laten houden. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops zou het de minister sieren om Poch, die bijna 70 is, „nog een paar goede jaren te bezorgen door een schadevergoedingsregeling met hem te treffen.”

Initiatief kwam van Staat

Advocaten Geert-Jan en Carry Knoops waren er al jaren van overtuigd, maar de Staat ontkende iedere betrokkenheid. Ook tijdens getuigenverhoren bij de rechtbank in Rotterdam waarmee Poch hoopt zijn schadeclaim van 5 miljoen euro te onderbouwen, werd het steeds herhaald: de Staat was slechts zijdelings bij de zaak Poch betrokken.

Het moet op het departement geknetterd hebben toen minister Grapperhaus pas op 31 januari van zijn ambtenaren hoorde dat het anders lag: dat de Staat niet alleen zeer betrokken was, maar zelfs het initiatief nam. „Hiermee is aangetoond dat wij altijd gelijk hebben gehad en dat Nederland de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het drama”, zegt advocaat Knoops.