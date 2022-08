’FBI zocht bij Trump documenten over kernwapens’

Bij de inval van afgelopen maandag waren FBI-agenten op zoek naar geheime documenten over kernwapens. Dat meldt een bron die goed is ingevoerd over het FBI-onderzoek aan de Washington Post. Het is niet bekend om wat voor soort documenten het precies gaat, en of er informatie over Amerikaanse of buitenlandse nucleaire wapens in de documenten staat. Ook kan nog niet gezegd worden of de gezochte documenten zijn gevonden.

De New York Times sprak met een welingevoerde bron die zegt dat het onderzoek zich ook richtte op zeer geheime documenten. Volgens deze bron zou het gaan om informatie uit „de hoogst mogelijke geheime categorie.” Er werd gezocht naar materiaal van wat de ’special access programs’ wordt genoemd, in die documenten staan details van extreem gevoelige operaties die de VS in het buitenland uitvoert. Deze informatie wordt nog een stap hoger geclassificeerd dan top secret, zo weet de bron te melden.

Nationale veiligheid

Verschillende instanties binnen de Amerikaanse regering die zich met nationale veiligheid en contraspionage bezighouden zouden zich zorgen hebben gemaakt over de documenten. Van Trumps resort Mar-a-Lago is bekend dat het moeilijk te beveiligen is. De president woont in een priveclub waar tijdens het seizoen dagelijks honderden gasten over de vloer komen. Geheime informatie zou daar een makkelijk doelwit zijn voor spionnen.

De inval in het huis van Trump maakte bij Trump en zijn Republikeinse bondgenoten veel kritiek los. Zij eisten meer informatie over de actie. Het is zeer uitzonderlijk dat er een huiszoeking plaatsvindt bij een voormalig president. Trump ziet de inval als een politiek gemotiveerde aanval van de Democraten.

Minister van Justitie Merrick Garland heeft donderdag de rechter gevraagd het huiszoekingsbevel van de inval openbaar te maken. De rechter heeft aan Trump gevraagd om voor vrijdagavond negen uur Nederlandse tijd te laten weten of hij dat ook goed vindt. Trump heeft het bevel zelf ook, maar maakte dat niet uit eigen beweging openbaar.