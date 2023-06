Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands team helpt ter plekke Oekraïense dieren in nood: ’Vastgebonden aan hek door gebrek aan hokken’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

In het overstroomde gebied worden nog steeds dieren gered. Ⓒ Serhii Korovayny for The Wall Street Journal

De doorbraak van de Kachova-dam vorige week in de Zuid-Oekraïense regio Cherson is niet alleen voor inwoners maar ook voor dieren in het gebied een regelrechte ramp. Duizenden dieren wachten op hulp. De Nederlandse dierenbeschermingsorganisatie House Of Animals probeert te redden wat er te redden valt tussen verwoeste gebouwen en in overstroomde gebieden.