'Bellen naar politie en UWV duur'

Vanaf 1 juli is betalen voor een 0900-nummer verboden geworden, zo heeft het Europese Hof van Justitie besloten. Volgens het hof zijn kosten voor telefonische vragen over bijvoorbeeld de afleverdatum, factuur of garanties al in de aanschafprijs verwerkt. Een hoger tarief dan normaal is daarom niet toegestaan, ook omdat het consumenten zou afschrikken om zich bijvoorbeeld te beroepen op hun garantie. In Nederland mochten bedrijven zoals energieleveranciers, telecomproviders of verzekeraars de extra euro alleen in rekening brengen als ze al een relatie hebben met de klant. Nu zijn er ruim 31.000 van deze nummers uitgegeven door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Daarvan zijn er ruim 19.000 klantenservices van bedrijven.

Ben je werkzoekend, uitkeringsgerechtigde of slachtoffer van overlast, diefstal of blikschade dan moet je nog betalen om te bellen naar het landelijk nummer van de politie en het UWV. De autoriteiten lappen met deze houding de regels aan hun laars. Ik roep de directie van het UWV en de landelijke politie op naar de gebruikelijke belkosten over te gaan.

Niels Aussems