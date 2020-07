Trump noemt dragen mondkapje tegen corona ’patriottisch’

Veel mensen zeggen dat het patriottisch is om een gezichtsmasker te dragen als je niet voldoende afstand kunt houden, aldus de tweet van de president. „Er is niemand patriottischer dan ik, je favoriete president!” Opnieuw benadrukt hij dat het coronavirus voor het eerst in China is vastgesteld: „Wij zijn verenigd in onze poging het onzichtbare China-virus te verslaan.”

Onlangs verscheen Trump voor het eerst in het openbaar met een mondkapje.