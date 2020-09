Reddingspoging voor 180 gestrande walvissen bij Tasmanië

Op beelden die vanuit de lucht zijn gemaakt zijn grote aantallen van de zeezoogdieren op en rond een zandbank bij Macquarie Harbour te zien, zo’n 200 kilometer ten noordwesten van de Tasmaanse hoofdstad Hobart. „Het zijn dieren die half drijvend zijn”, aldus maritiem bioloog Kris Carlyon tegen lokale media. „Dus het zal waarschijnlijk niet al teveel moeite kosten om de dieren terug naar dieper water te krijgen.”

De aangespoelde walvissen zijn grienden, een dolfijnensoort die tot 7 meter lang kan worden en tot maar liefst 300.000 kilo kan wegen. Om ze terug naar zee te krijgen is arbeidsintensief werk. Dat kan door ze te duwen of door zeildoeken en pontons te gebruiken om ze naar dieper water te krijgen. Het reddingsteam moet proberen de walvissen recht te houden zodat ze niet gedesoriënteerd raken.

Zo’n 40 wetenschappers, 20 politieagenten en lokale vissers en vrijwilligers waren betrokken bij de reddingsactie, volgens experts de lastigste die ze ooit hadden meegemaakt. Het natte, koude weer was ideaal voor de grienden maar met de onstuimige zee en de afgelegen locatie een uitdaging voor het reddingsteam.

„Het is behoorlijk onguur daar voor de mensen ter plaatse, maar wat de walvissen betreft is het ideaal”, aldus bioloog Carlyon. „Als de omstandigheden zo blijven kunnen ze een paar dagen lang overleven.” Wetenschappers weten niet waarom walvissen, die in groepen reizen soms stranden. Wel is bekend dat zij doorgaans een leider volgen en zich verzamelen rond een gewonde of noodlijdende soortgenoot.