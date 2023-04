Hoogste Duitse onderscheiding voor Angela Merkel

In paleis Bellevue was het voltallige hoofdstedelijke journaille uitgerukt om weer een glimp van de teruggetrokken oud-regeringsleider van Duitsland te ontvangen. Van de huidige politici was alleen haar opvolger Olaf Scholz aanwezig, wiens vrouw overigens maandag als minister van onderwijs plots aftrad.

Slechts twee keer eerder kreeg een Duitser de voornaamste eer in de Bondsrepubliek. Dat was Helmut Kohl, de kolos die Oost- en West-Duitsland in 1990 vreedzaam verenigde, een half miljoen Russische soldaten uit de DDR wegkreeg, en pleitbezorger van de euro werd. De tweede christen-democratische CDU-prominent die dit Grootkruis kreeg was de eerste kanselier Konrad Adenauer, die het gecapituleerde, verslagen buurland na 1945 aan het vrije Westen bond en die wederopbouw en Wirtschaftwunder regelde.

Bijzondere loopbaan

„De eer is voor haar buitengewoon lange regeerperiode”, aldus Steinmeier, en daarnaast ook voor haar ’bijzondere loopbaan’. De sociaaldemocraat van de SPD wees erop, dat de ex-kanselier ’de eerste vrouw, en de eerste burger uit het oosten’ was. De huidige inflatie was er niet: „We blikken terug op zestien jaar van onafgebroken economische groei.”

Enkele eigenschappen zette Steinmeier, die lang als Buitenlandminister onder Merkel diende, in het zonnetje: Haar ’vasthouden aan de feiten’, haar ’onderhandelingskunst en zoektocht naar compromissen’, plus haar ’normen en waarden’.

Concreet kwam dit volgens de president tot uiting bij de financiële crash in 2008, de atoomramp in Fukushima in 2011 en de corona-pandemie vanaf 2020. Maar critici uit haar eigen CDU, zoals historicus Andreas Rödder, kapittelen echter dat ze abrupt stopte met kerncentrales, en dat haar omstreden migratiebeleid anderhalf miljoen vreemdelingen naar Duitsland haalde. Ook haar schatkistbewaarder Wolfgang Schäuble twijfelt of de eer niet voorbarig is.

Wir schaffen das

Steinmeier zette geen vraagtekens, maar prees haar gevleugelde oproep ’Wir schaffen das’. De beslissing de grenzen in 2015 niet te sluiten noemde hij barmhartig. Hij vreesde dat ’mensen er anders zouden ’hongeren en bevriezen’.

Merkel werd door hem een ijzersterke conditie en discipline toegeschreven. Het was hem zelfs met de Amerikaanse ex-president Trump gelukt ’om een dialoog te voeren’. Merkel zou een muur zijn tegen ’haat, instabiliteit, extremisme, haat en antisemitisme’. En het werd als kracht geprezen om zich voor beleid ’te verontschuldigen’, zoals in de pandemie.

Voor haar appeasement jegens het agressieve Rusland kreeg Merkel lof. Al was de Krim in 2014 ingepikt en werden duizenden mensen in de Donbas vermoord. Merkel echter regelde een wapenstilstand en onderhandelingen tussen Kiev en Moskou. Het enige minieme kritiekpuntje dat viel, was dat na de invasie in februari 2022 veel veranderde: „Vandaag moeten we anders denken.”