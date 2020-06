Johan ging bijna kapot door ’homogenezing’

Johan Verwey trachtte het nog tot zijn 23e vol te houden, maar toen pakte hij zijn biezen. Ⓒ Rias Immink

„Afschuwelijk en weerzinwekkend.” Johan Verweij (34) heeft er geen goed woord voor over dat er naar schatting nog steeds vijftien ’homogenezers’ zijn in Nederland. Johan maakte het zelf mee. „Mensen onderschatten wat zo’n afwijzing met je doet”, vertelt hij. Hij schreef er het boek Het Roze Schaap over.