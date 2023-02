BBC: Schotse premier Nicola Sturgeon stapt op

Sturgeon was sinds 2014 de premier van Schotland en tevens de leider van de Schotse Nationale Partij. Ze nam het toen over van Alex Salmond, die opstapte nadat een meerderheid van de Schotten in een referendum tegen onafhankelijkheid had gestemd. Sturgeon heeft sinds de Brexit van een nieuw referendum haar grootste prioriteit gemaakt. Recentelijk raakte Sturgeon betrokken bij een verhitte discussie over transgenderrechten in Schotland.