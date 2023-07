Egelopvang krijgt vele donaties binnen na diefstal: ’Het is geweldig dat het land zo met ons meeleeft’

Al meer dan 17.000 euro heeft de egelopvang opgehaald met een online crowdfundingsactie en dat getal blijft maar oplopen. „Ik ben verbijsterd! Elke keer als ik op de website kijk, zie ik dat er weer 1.000 euro bij is gekomen”, zegt Van Jaarsveld opgewekt. „Het is geweldig dat het land zo met ons meeleeft. We krijgen bijvoorbeeld ook telefoontjes van mensen die ons puur willen vertellen hoe sneu ze het voor ons vinden.”

Afgelopen weekend kregen de zeventig egels in Papendrecht ongewenst bezoek: een inbreker haalde de kluis leeg en nam ook nog eens de donatiepot mee. Nou net op het moment dat de opvang vol zit met jonge egels in nood.

„Diep en diep triest als je dit doet, want de dieren zijn de dupe”, aldus de beheerder van de egelopvang. „Er was geen braakschade en ook waardevolle zaken als de microscoop en de computer stonden er nog. Iemand wist blijkbaar de codes om hierbinnen te kunnen komen en ging linea recta op zijn doel af: de kluis in de kelder.” Na een minuut of tien ging hij er op een scooter weer vandoor.

Ⓒ Roel Dijkstra

De egelopvang, de grootste van ons land, vierde onlangs het 10-jarig jubileum en haalde zo’n 1.000 euro op aan donaties. Ook dat wist de dader schijnbaar.

Nadat de politie aangaf niet veel te kunnen doen, ging Van Jaarsveld zelf op zoek naar de dader. Hij bekeek camerabeelden van de kinderboerderij even verderop en vroeg omwonenden om hulp. „Ik heb helaas nog niets gehoord van de dader. Mijn aanbod geldt trouwens nog steeds: geef je bij mij aan en breng de kluis terug, dan spreken we verder nergens mee over. Beter dan dat de politie je te pakken krijgt, denk ik.”

Wat kan de egelopvang doen met het opgehaalde geld? „Poeh, dit is zoveel geld, hier kunnen we heel veel mee. Van die 1.000 euro die verdwenen is, zouden we onder meer voedsel en medicijnen voor de baby-egels kopen, maar met dit bedrag kunnen we wel heel veel zakken voer halen. We laten het eerst maar eens bezinken en daarna gaan we bedenken wat de beste manier is om het geld te gebruiken.”