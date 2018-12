Van Dale zoekt opvolger voor Telegraafs ’treitervlogger’

Vorig jaar ging de titel naar ’treitervlogger’, een woord dat bedacht werd door een eindredacteur van De Telegraaf. Het jaar daarvoor won de ’sjoemelsoftware’ van Volkswagen.

Van Dale heeft uit woorden die taalliefhebbers hebben ingezonden een shortlist van tien kanshebbers samengesteld. De meeste daarvan houden zoals gebruikelijk verband met de actualiteit van het afgelopen jaar. Fipronileieren beheersten in de zomer wekenlang het nieuws. In het najaar laaide onder de noemer 'me too' (ik ook) een felle discussie op over seksuele intimidatie.

Lokterrorist

Andere genomineerden zijn cryptokoorts, de nieuwe goudkoorts die cryptomunten als de Bitcoin bij sommigen teweegbrengen; lokterrorist, iemand die zich als terrorist voordoet om echte terroristen te ontmaskeren; regenboogtaal, voor 'genderneutrale' taal waarin aanspreekvormen als man en vrouw worden vermeden; valboete, een extra bijdrage die bewoners van een aantal zorginstellingen moeten betalen voor het gebruik van de noodknop, bijvoorbeeld nadat ze zijn gevallen. Voorts is er de warmtezombie, iemand die door een te hoge temperatuur ongeconcentreerd voor zich uit staart.

Klimaatpauper

Op de lijst staan ook woorden met een duidelijke politieke lading. Zo is er de klimaatpauper, iemand met een laag inkomen die zijn energienota niet meer kan betalen door alsmaar stijgende extra bijdragen voor de ontwikkeling van duurzame energie. Merkellego staat voor betonblokken die aanslagen met voertuigen moeten voorkomen. Het naar de Duitse bondskanselier vernoemde woord legt een verband tussen haar ruimhartige vluchtelingenbeleid en terrorisme.