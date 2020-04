Motoragenten door jongeren met stenen en banden bekogeld in Utrecht

Volgens RTV Utrecht kwamen de agenten naar de Waalstraat in de Rivierenwijk nadat er een melding van overlast was binnengekomen. Er zouden motorscooters met hoge snelheid door de straat rijden. Toen de dienders ter plaatse kwamen ging één van de scooterrijders ervandoor.

Er volgde een achtervolging waarbij snelheden van 80 kilometer per uur werden gehaald. De bestuurder van de motorscooter ging meermaals door de Waalstraat en scheurde rakelings langs voetgangers.

De achtervolging kreeg bekijks van jongeren die zich ook met de rit gingen bemoeien: agenten werden bekogeld met stenen en banden. Eén van de jongeren sprong met een karatetrap op een motoragent af. Niet veel later werd deze man aangehouden op de Rijnlaan.

Bestuurder scooter kon ontkomen

Ondanks de inzet van een politiehelikopter wist de bestuurder van de motorscooter te ontkomen. Via een woning en een balkon is de man aan de agenten ontsnapt, shrijft de regionale omroep.

Reactie voorzitter politiebond

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP noemt het gedrag van de jongeren ’te absurd voor woorden’. „De politie wordt in deze coronatijd uitgedaagd door bepaalde groepen jongeren. De vraag is wat het antwoord is op dit gedrag, naast verbaliseren. We zijn hierover in gesprek met politiemensen. Naarmate de noodmaatregelen langer duren, neemt de spanning op handhaving toe.”