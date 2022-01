Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze renden achter elkaar aan’ Dode vrouw in hotelkamer: gasten zagen stel ruziemaken op parkeerplaats

Door Gerda Frankenhuis en Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Politieonderzoek in en rond de hotelkamer waar de om het leven gebrachte vrouw werd gevonden. Ⓒ Regio15

Wassenaar - Gasten van het Van der Valk hotel in Wassenaar hoorden al enkele dagen eerder veel ruzie en gestommel in de kamer waar maandagmiddag een stoffelijk overschot van een vrouw werd gevonden. Het is de eerste moord die Nederland telt in het nieuwe jaar.