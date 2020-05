Noodwet: RIVM krijgt zendmastdata voor bestrijding corona

Het gaat volgens het kabinet om geanonimiseerde zendmastdata die Nederlandse telefoonproviders aanbieden. Daarmee kan het RIVM per uur en per gemeente zien hoeveel mobiele telefoons daar aanwezig zijn en uit welke gemeente de eigenaars van die telefoons komen. Volgens het kabinet zijn de data niet terug te leiden naar individuen.

Het RIVM had gevraagd om meer gegevens, waarmee het sneller de drukte en verplaatsingen van mensen in beeld brengt. Het instituut werkt nu vooral met ziekenhuisopnames, maar die cijfers laten de verspreiding van het virus met een vertraging van één tot drie weken zien.

Het kabinet stelt dat het RIVM met de gegevens ook beter regionaal kan ingrijpen. Zo kan het nu bijvoorbeeld snel zien dat veel mensen uit een bepaalde gemeente op een dag in een andere gemeente zijn geweest. Als in een van die gemeentes vervolgens een corona-uitbraak is, kan het RIVM de lokale GGD erop attenderen om ook op de andere gemeente te letten.

App

Het delen van de zendmastdata volgt op een eerder mislukt experiment om een corona-app te ontwikkelen om de bewegingen van mensen te volgen. De apps die het kabinet in noodvaart door marktpartijen liet ontwikkelen, bleken stuk voor stuk niet veilig genoeg.