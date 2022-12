Agent schiet collega per ongeluk dood na een potje gamen

De twee agenten waren buiten diensttijd spelletjes aan het spelen toen het drama zich voltrok. Het was agent Lawson die het fatale schot loste. ,,Hij had een wapen in zijn hand, waarvan hij dacht dat die leeg was. Toen hield hij zijn vriend Austin onder schot en haalde de trekker over.” Toen de lokale politie aankwam, troffen ze agent Lawson in paniek aan. De agent is er helemaal kapot van, aldus de lokale politie.

De twee waren hechte vrienden. In de kamer waren meer getuigen aanwezig. De politie doet onderzoek naar de precieze omstandigheden.

Sheriff Wanye Ivey was in alle staten: ,,Dit is een van de moeilijkste dagen uit mijn carrière. Ik moet melding maken van het verlies van een agent waar ik van hield, die is omgekomen door een roekeloze actie van een andere agent, waar ik ook van hou.”