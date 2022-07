Premium Het beste van De Telegraaf

Boerengezin liet Groningen achter zich: ’In Australië zelf aan de knoppen’

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Albert en Carin Pol vertrokken met hun kinderen Nico, Harm-Jan en Jacquelien (van boven naar beneden) naar Australië om een melkveehouderij te runnen zonder verstikkende regels. „De waardering voor de boeren is hier volop.” Ⓒ eigen foto

Vorig jaar liet de boerenfamilie Pol Groningen achter zich om een nieuw en vrijer bestaan op te bouwen in Australië. Geen seconde hebben ze er spijt van gehad, zeker niet nu ze zien hoe hun collega’s in Nederland het zwaar voor de kiezen krijgen in de stikstofcrisis. „Onze toekomst is nu veiliggesteld.”