Vindicat gooit samenscholende studenten uit vereniging na illegaal feestje

„Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het incident dat gisteravond plaats heeft gevonden. Het was een illegale en bovenal ontzettend onverantwoorde actie, wat volledig in strijd is met het coronabeleid van de overheid en van Vindicat”, schrijft de vereniging.

Vooral het niet aan de richtlijnen houden en daarbij anderen in gevaar brengen, accepteert de vereniging niet van haar leden. „We zijn blij dat de politie deze ongepaste samenkomst in ons gebouw heeft gestopt en dat de betreffende individuen zijn beboet. In deze tijden is het erg belangrijk dat wij ons allemaal, inclusief studenten, houden aan de overheidsmaatregelen.”