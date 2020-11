Uithoflijn Utrecht geëerd ondanks malaise

Op de Global Light Rail Awards, eerder deze maand in Londen, was de tramlijn winnaar in de categorie ’Project of the year > € 50 m’. Daarmee wordt bedoeld meer dan 50 miljoen euro, en dat kostte de Uithoflijn zeker.

De ’fraaie inpassing van de nieuwe tramlijn in de groene omgeving, de hoge waardering van de reizigers en het grote aantal reizigers in de eerste maanden na de opening’, leidden naar de winst. Een eervolle vermelding ging naar tramlijn 22 (zoals de Uithoflijn de provincie nu noemt) voor een ’uitstekende technische prestatie’.

De nominatie is opmerkelijk gezien de tientallen miljoenen euro’s kostende verbeterpunten in het laatste traject van de Uithoflijn. Komende weekenden wordt er weer geklust op de Uithof - medio 2021 volgt daar groot onderhoud van de nieuwe combideklaag, die meteen na ingebruikname ging afbrokkelen.

Erkenning voor ’excellentie en innovatie’

„De provincie is blij met de prijs en de aanbeveling van een onafhankelijke, internationale vakjury. Het is erkenning voor excellentie en innovatie op het gebied van de internationale en stedelijke (light) railsector”, aldus een provinciewoordvoerder.

De Global Light Rail Awards worden gehouden door Mainspring, een marketingbedrijf uit het Britse Peterborough dat ondernemingen ’in staat stelt hun commerciële potentieel te maximaliseren.’ De inzending werd gedaan door de provincie en Mott MacDonald, een internationaal advies- en ingenieursbureau dat betrokken is bij de Uithoflijn.

Het bureau is ook ’supporter’ van de Awards, wat neerkomt op sponsoring, blijkt uit een online video van de prijsuitreikingen. In het dankwoord roemt projectdirecteur Uithoflijn Martijn Donders, afkomstig van Mott MacDonald, voor een wereldwijd publiek de ’heel goede samenwerking’ tussen gemeente en provincie. De Utrechtse Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer zagen juist ernstige tekortkomingen.

Vernietigende Rekenkamerrapporten

Volgens Donders refereerden de vernietigende Rekenkamerrapporten „aan een bepaalde periode waarin de samenwerking wellicht minder goed verliep”, en volgde daarna een goede samenwerking. Ook vielen de meerkosten volgens hem mee met andere Europese projecten. „Maar ik kan me voorstellen dat er in Utrecht een andere perceptie is.”

Opmerkelijk is dat het nieuwsbericht op de website van de provincie identiek is aan het memo van gedeputeerde Arne Schaddelee aan de Provinciale Staten, uitgezonderd de slotzin „Ik ben er trots op dat dit unieke Utrechtse tramproject deze prijs heeft gewonnen.”

„Voor het nieuwsbericht is niet exact dezelfde bewoording gekozen als voor het memo; in de nieuwsberichten melden we het feitelijke nieuws”, laat zijn woordvoerster weten.

Ook opvallend is dat de gemeente Utrecht, mede-opdrachtgever van de Uithoflijn, een nieuws- of persbericht heeft gemaakt noch een memo naar de raad heeft gestuurd. De gemeente heeft wél mede besloten tot deelname.

In de glorie gaat echter niet gedeeld worden. „Omdat het nieuws over de prijs alleen interessant is voor een specifieke doelgroep, hebben we er verder geen aandacht aan besteed”, verklaart een woordvoerder.