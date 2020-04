KLM gaat Nederlanders terughalen uit Australië en Nieuw-Zeeland

Toestellen van KLM staan nu aan de grond op Schiphol. Ⓒ Robin Utrecht

AMSTERDAM - Luchtvaartmaatschappij KLM gaat bijna 2000 Nederlanders terughalen uit Australië en Nieuw-Zeeland. De eerste vlucht is donderdagavond vertrokken en gaat via Kuala Lumpur door naar Sydney. Daar komt het op 4 april aan, waarna het wederom via Kuala Lumpur op 6 april in Nederland landt.