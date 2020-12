Politie legt boetes op bij schouder-aan-schouderfeesten Breda en Leiden

Volgens de agenten waren er in veel te kleine ruimtes te veel aanwezigen. Op een foto die de politie heeft bijgevoegd, staan elf personen van wie het gezicht is geblurd in een kleine ruimte dicht bij elkaar. Alle feestgangers zijn bekeurd wegens het niet houden van 1,5 meter afstand. Ook is iedereen direct weggestuurd.

Breda

In Breda was het dinsdagavond ook raak: daar werden 27 bezoekers op een feestje geteld. De feestgangers hielden geen afstand. Diverse mensen werden bekeurd. „Blijkbaar snappen deze bezoekers de regels nog steeds niet”, schrijft Politieteam Markdal.