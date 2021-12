Rutte: geen harde afspraken over man-vrouwverdeling nieuw kabinet

Dat zegt Rutte in zijn eerste persconferentie als formateur van zijn vierde kabinet. Daarin komen twintig ministers te zitten. Zoals De Telegraaf eerder al meldde zijn daarvan acht van de VVD, zes van D66, vier van het CDA en twee van CU. Daarnaast komen er negen staatssecretarissen, de verdeling daarin is respectievelijk drie, drie, twee en één. Nieuwe ministers komen er voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Klimaat en Energie, Natuur en Stikstof en Armoede, Participatiebeleid en Pensioenen.

Geen bezwaar

Volgens Rutte is het geen zekerheid dat de helft van de bewindspersonen man wordt en de andere helft vrouw. Tijdens de onderhandelingen viel wel bij meerdere partijen te horen dat zij daarnaar streven. Maar volgens de formateur zijn er geen afspraken over gemaakt. „Ik heb geen bezwaar tegen een kabinet bestaande uit alleen maar vrouwen”, zegt Rutte, maar hij zet voorop: „We moeten goede kandidaten hebben.”

Rutte zegt wel: „Het past bij de moderne tijd dat je een goede mix hebt van jong/oud, man/vrouw, autochtoon/allochtoon, alle gezindten. Dat is natuurlijk altijd mooi. Maar we hebben daar niet in de formatie afspraken over gemaakt. Ik heb er wel vertrouwen in dat het een diverser team zal worden dan de vorige kabinetten.”

’Moeilijker dan normaal’

Volgens Rutte is er geen sprake van dat het moeilijker is dan normaal om mensen te vinden die bewindspersoon willen worden. Ook niet nu in de afgelopen kabinetsperiode meerdere bewindspersonen oververmoeid zijn afgehaakt of kampen met serieuze bedreigingen. „Dat is niet anders dan andere jaren. Ik merk dat mensen van naam en faam bereid zijn die verantwoordelijkheid op te nemen”, stelt Rutte.

Dat geldt volgens hem ook bij ’probleemposten’ als de nieuwe coronaminister, de staatssecretaris voor Toeslagen of de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw, die het Groningen-dossier moet oppakken. Rutte: „Dat zijn ook mensen die worden ingehuurd om een probleem op te lossen. Ik denk dat er ook veel steun is vanuit Kamer en samenleving om te zorgen dat ze ruim baan krijgen.”

De 29 posten zijn inmiddels al grotendeels onder de partijen verdeeld, zegt Rutte. „Daar hebben we vergaand besluit over genomen, maar daar kan iets aan veranderen in de komende weken.” Hij wil nog niet zeggen hoe die verdeling eruitziet, en ook niet over wie in het nieuwe kabinet komen. Rutte rept enkel van bewindspersonen ’die zullen doorgaan, maar ook veel nieuwe gezichten’.

In de planning die hij voor ogen heeft, staat het kabinet in de tweede week van januari op het bordes: „Vanaf maandag 3 januari ga ik alle kandidaat-bewindspersonen ontvangen. En ik denk daar zo’n 4 dagen voor nodig te hebben. De beëdiging is dan voorzien voor de week erna.”