Treinverkeer na zomerstorm Poly bijna overal volgens schema

Video

Zwaarste zomerstorm ooit: ‘Dit leidt tot grote problemen!’

Het land staat op zijn kop. Storm Poly zorgt ervoor dat in het noorden van het land code rood is afgekondigd. Windstoten tot ver boven de 100 kilometer per uur zorgen voor omgevallen bomen en beschadigingen aan gebouwen. Meteoroloog van Weerplaza Raymond Klaassen praat ons bij.