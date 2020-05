NCTV: terrorismegevangenis op springen

De terroristenafdeling (TA) zit vol met enkele tientallen teruggekeerde Syriëgangers, propagandisten en aanslagplegers. Nederland heeft ervoor gekozen om jihadisten bij elkaar te plaatsen op TA’s in de gevangenissen van Vught en Rotterdam. Zo wordt voorkomen dat andere gedetineerden worden ’besmet’ met jihadistisch gedachtegoed en radicaliseren.

„De keerzijde van gezamenlijke detentie is dat jihadisten elkaar onderling negatief kunnen beïnvloeden en nieuwe netwerken kunnen vormen”, schrijft de NCTV. „Door de hoge instroom van gedetineerden (een bezetting van dertig tot veertig in de afgelopen jaren) staat het systeem onder druk. Het wordt voor de staf steeds moeilijker ieder individu te monitoren en ongewenste netwerkvorming te detecteren. In Nederland zijn tot nu toe geen aanslagen door terroristische gedetineerden gepleegd op gevangenispersoneel. Internationaal zijn daar wel enkele voorbeelden van.”

Messen

Zo viel in maart vorig jaar in een Franse gevangenis een gedetineerde verschillende bewaarders aan met messen. Hij deed dat samen met zijn vrouw die op bezoek was. In Engeland had in januari een soortgelijk incident plaats.

Het komende jaar stroomt een deel van de jihadisten uit omdat hun straf erop zit. Ook daar zijn zorgen over, hoewel het aantal terrorismeveroordeelden dat na hun straf opnieuw in de fout gaat, relatief klein is. Maar: „De Nederlandse ervaring leert dat veroordeelde jihadisten na hun vrijlating vaak weer terugkeren in hun voormalige jihadistische netwerken. Ook als zij geen strafbare feiten meer plegen, kunnen zij in die netwerken een belangrijke rol spelen; bijvoorbeeld als leraar, voorbeeld, inspirator of verbinder.”

