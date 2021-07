Vrouw (51) uit Volendam dood na auto-ongeluk op Grieks eiland, partner zwaargewond

Binnenland

Teckel en 70-jarige vrouw doodgereden, automobilist claimt dat hij een black-out had

De automobilist (58) die in 2019 in Rotterdam met te hoge snelheid en dronken een 70-jarige vrouw en haar teckel doodreed, beweert dat hij een black-out had. „Ik weet het gewoon niet meer”, zei verdachte Johannes E. donderdag in de rechtbank.