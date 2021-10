Premium Het beste van De Telegraaf

Slim speelgoed vaak slecht beveiligd: ’Criminelen krijgen toegang tot data van kinderen’

Door Mirjam van der Puijl Kopieer naar clipboard

Cayla, een vriendelijk lachende ’slimme’ pop met lange blonde haren die antwoord gaf op alle vragen, was kinderlijk eenvoudig te hacken. Ⓒ ANP / AFP

AMSTERDAM - Wie de speelgoedfolders doorbladert die in dit seizoen op de mat vallen, kan het niet ontgaan: hoeveel speelgoed werkt met behulp van een telefoonapp of andere verbinding. Met de veiligheid van dit ’verbonden speelgoed’ is het nog te vaak bedroevend gesteld.