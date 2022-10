Politie vindt bij inval 400 kilo vuurwerk, twee mannen (18 en 22) opgepakt

Binnenland

Vrouw maakt afspraak met fietsendief en schakelt politie in

Een vrouw was in Goes twee fietsendieven die ervandoor waren gegaan met het rijwiel van haar dochter te slim af. Ze had de gestolen fiets herkend op Facebook Marketplace en maakte een afspraak met de dieven. Ook schakelde ze de politie in, zodat de twee mannen aangehouden konden worden.