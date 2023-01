OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 330 van de invasie LIVE | EU-minister: verschillende landen gaan Leopard 2-tanks leveren aan Oekraïne

Een Leopard 2-tank in actie in Duitsland Ⓒ ANP / Abaca Press

De gevechten in met name het oosten van Oekraïne houden aan. In het Westen wordt druk gesproken over nieuwe wapenleveranties aan Oekraïne. De blik is daarbij met name gericht op Duitsland, waar een hevige discussie woedt rond het leveren van zware tanks. Defensie-experts vrezen een nieuw offensief van Moskou. Volg hier het laatste nieuws uit de Oekraïne-oorlog.