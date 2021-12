Miljoenenschade door vernielde stroomkabel tussen wal en Ameland

Waar de kabel, die tussen het Friese Holwerd en Ameland getrokken is, is vernield, wil de netbeheerder niet zeggen in belang van het onderzoek. De sabotage vond eind september van dit jaar plaats, maar is pas woensdag bekendgemaakt na berichtgeving door Omrop Fryslân.

Liander heeft aangifte gedaan. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De woordvoerder van de netbeheerder wil niet speculeren over een motief.

Volgens Liander komt de stroomvoorziening op Ameland niet in gevaar. De kabel, die dubbel wordt aangelegd, is bedoeld voor voor toekomstig gebruik. De aanleg had eigenlijk eind dit jaar klaar moeten zijn, maar het project loopt nu volgens een woordvoerder maanden vertraging op.