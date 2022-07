Voormalig NPO-baas Rijxman verzuimde melding privé-vakantie met staatssecretaris Dekker

De partners van zowel Dekker als Rijxman, inmiddels D66-wethouder in Amsterdam, waren ook aanwezig bij de vakantie naar Israël. Die vakantie werd niet gemeld bij het ministerie of bij de NPO, blijkt uit berichtgeving van BNR. Oud-staatssecretaris Dekker (VVD), was ten tijde van de vakantie als demissionair staatssecretaris verantwoordelijk voor Media en daarmee ook voor de bekostiging van de publieke omroep.

„In algemene zin geldt dat vakanties - ook van bewindspersonen - privé-aangelegenheden zijn en dat dit losstaat van zakelijk contact,” laat een woordvoerder van het ministerie van OCW desgevraagd weten. „Voor de vakantie waar u aan refereert, bestaat geen meldplicht in het handboek voor bewindspersonen.”

Donderdag debatteert de Kamer met verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf (D66) en staatssecretaris Gunay Uslu (D66) over een eerdere onthulling over Rijxman. Toen bleek dat een klokkenluider die bij het ministerie van Onderwijs een boekje open wilde doen over dubieuze financiële constructies bij de publieke omroep. Toenmalig minister Slob (Media) koppelde de klokkenluider aan zijn hoogste ambtenaar. De ambtenaar in kwestie bleek echter ook bevriend te zijn met Shula Rijxman, de voormalige topvrouw van de NPO. De klokkenluider voelde zich beduveld. Hij of zij had nooit met de hoge ambtenaar gepraat als hij/zij vooraf van de vriendschapsband met Rijxman had geweten.

Eerder vroeg de Tweede Kamer nog voor de zomer een debat aan met staatssecretaris Gunay Uslu over de kwestie. Dijkgraaf liet vorige maand weten dat die kwestie moet worden onderzocht door controleurs van de Auditdienst Rijk (ADR), die als onafhankelijk geldt.

De onderzoekers van de ADR moeten de vraag beantwoorden of er correct is gehandeld in deze situatie, en „hoe dit zich verhoudt tot de rijksbrede en departementale regels en procedures en codes bij dergelijke meldingen”.