Taakstraf voor illegale handel in honderden pythonhuiden

De Eindhovenaar kocht in 2015 en 2016 huiden van honderden pythons in. Daar maakte de man bijvoorbeeld vesten, riemen en zadeltassen van die hij doorverkocht. In zijn opslag werden ook een leguaanhuid, bont van diverse katachtigen en een grote hoeveelheid illegale morfinetabletten gevonden.

Wat de dierenhuidenhandelaar deed is in strijd met de CITES-overeenkomst, die internationale regels bevat om dier- en plantsoorten te beschermen. Hoewel hij daarvan op de hoogte was, had hij niet de papieren die nodig zijn om beschermde diersoorten te verhandelen.