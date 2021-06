Pieter Omtzigt zegt CDA-lidmaatschap op

De man die de toeslagenaffaire aanzwengelde schrijft in een verklaring op Twitter dat hij wil terugkeren als onafhankelijk Kamerlid. Aanleiding voor zijn vertrek is het naar buiten komen van een interne notitie, waarin hij fel uithaalt naar de partij. Het leidde tot grote onrust binnen het CDA. „Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden om binnen het CDA te blijven functioneren”, schrijft hij.

„Daarom heb ik zojuist met pijn in mijn hart partijvoorzitter Marnix van Rij laten weten dat ik mijn CDA-lidmaatschap opzeg.” Omtzigt, die momenteel ziek thuis zit vanwege een burn-out, wil na zijn herstel terugkeren als onafhankelijk Kamerlid. Hij schrijft dat de memo op een voor hem onbekende wijze is uitgelekt. „Dit stuk had intern moeten blijven.”

Verhoudingen op scherp

De afgelopen dagen werd er in de partij al gerept over een breuk. De top van het CDA wilde dit weekend een lijmpoging doen, werd er beweerd achter de schermen.

Interim-voorzitter Marnix Van Rij en partijleider Wopke Hoekstra zeggen in een gezamenlijke verklaring te zijn geschrokken. „Wij zijn ontzettend teleurgesteld en geschrokken dat Pieter Omtzigt besloten heeft het CDA te verlaten. We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren maar hadden op een andere uitkomst gehoopt.”

Er zijn echter ook bewindslieden bij wie het geduld met Omtzigt op was. Zij zijn ervan overtuigd dat Omtzigt de memo zelf heeft gelekt, net op het moment dat er een nieuwe coalitie moet worden gevormd. In het stuk staan volgens hen meerdere onwaarheden. De verhoudingen stonden dan ook al dagen op scherp.

CDA-prominent Hans Hillen is teleurgesteld. Hij noemt het ’onverstandig’ dat Omtzigt opstapt. „Stel je voor dat soldaten dat zouden doen.” Het doet hem verdriet en zit hem hoog. „In een partij doe je dingen samen.”

In een tirade tegen alles wat er mis is bij het CDA legde Omtzigt deze week een bom onder zijn partij. In een interne memo, bedoeld om de dramatisch verlopen verkiezingen voor het CDA te evalueren, schetst Omtzigt hoe hij door partijgenoten is dwarsgezeten. In whatsapp-berichten van CDA’ers wordt Omtzigt uitgemaakt voor ’klootzak’, ’psychopaat’, ’teringhond’.

De partij is in crisis. Sommige partijprominenten namen het namelijk juist op voor Omtzigt en wilden een breuk voorkomen. Terwijl het CDA de handen vol heeft aan zichzelf, gaat de formatie na het weekend ’gewoon’ weer verder. Informateur Mariëtte Hamer ontvangt dan ook CDA-voorman Hoekstra, die eerst aanschuift met CU-leider Gert-Jan Segers en later op de dag met PvdA-leider Lilianne Ploumen.