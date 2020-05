Familie voortvluchtige moordstudent smeekt: ’Geef je over’

Dat melden Amerikaanse media. Manfredonia wordt verdacht van twee brute moorden. De vriendin van een van zijn slachtoffers ontvoerde hij na zijn daad. Volgens de politie is de student „gewapend en gevaarlijk” en werd hij voor het laatst gezien op zondagmiddag in het oosten van Pennsylvania.

Peter Manfredonia wordt gezocht in verband met twee moordzaken in Connecticut en een ontvoering.

Psychische problemen

Volgens zijn advocaat worstelde Manfredonia de afgelopen jaren met psychische problemen en heeft hij de laatste tijd geen contact meer gehad met zijn familie. „Hij heeft de hulp van een therapeut gezocht en hij heeft de steun van zijn ouders en geliefden gehad om hem met zijn psychische problemen te helpen.”

Anthony Petroski van de staatspolitie van de staat Pennsylvania zei dat Manfredonia zondagmiddag voor het laatst werd gezien in East Stroudsburg, een stad vlakbij de grens met New Jersey.

Ⓒ Twitter CT State police

De staatspolitie van Pennsylvania heeft een afbeelding vrijgegeven van Manfredonia die langs spoorlijnen loopt met een grote plunjezak in zijn hand.

De FBI nam maandag deel aan de zoekactie om politie in Connecticut te helpen bij de zoektocht in New Jersey en Pennsylvania. De politie zegt dat de moordstudent zijn tocht vrijdagochtend begon hij twee mannen in de staat Connecticut aanviel.

Zijn eerste slachtoffer, de 62-jarige Ted DeMers, zou hij om het leven hebben gebracht met een machete in Willington.

Manfredonia, die studeert aan de Universiteit van Connecticut, wordt ook verdacht van de moord op een ’vriend’. Hij zou de 23-jarige Nicholas Eisele zondag in zijn huis om het leven hebben gebracht en vervolgens zijn gevlucht in een zwarte Volkswagen Jetta. Hij ontvoerde daarbij de vriendin van Eisele.

De politie trof de Volkswagen later op de dag in New Jersey aan, vlak bij de grens met Pennsylvania. De ontvoerde vriendin van Eisele werd ongedeerd gevonden.