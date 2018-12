Als luxe pelgrim door Spanje

Dolblij staat een groepje uitbundige Spaanse jongeren op de Plaza del Obradoiro, het grote plein voor de kathedraal van Santiago de Compostela. Dit is het eindpunt van hun pelgrimstocht naar deze ’heilige stad’. De afgelopen negen dagen hebben ze liefst 200 kilometer gelopen. De zon brandt, ze zijn bezweet. Douches waren, zo te ruiken, schaars onderweg. Of we ook pelgrims zijn, vragen ze. Nou ja, eh, een soort van...

We durven het ze nauwelijks te zeggen, maar vanmorgen hebben ook wij onze ’bedevaart’ naar Santiago volbracht. Terwijl de Spaanse pelgrims met hun grote rugzakken zich op landweggetjes de blaren liepen, zaten wij in Al Andalús, een van de meest luisterrijke treinen ter wereld. Ruim een week lang zijn we in de watten gelegd op een reis die 1250 kilometer zuidelijker begon, in het warme Sevilla.

In de lobby van wat bekendstaat als het beste en mooiste hotel van Andalusië, Alfonso XIII, ontfermt het personeel zich geruisloos over onze bagage. Een koffer die we de komende negen dagen niet meer zelf zouden hoeven te sjouwen.

Tijdens het diner in de stad maken we kennis met onze medereizigers. Zo’n vijftig Duitsers, Zwitsers, Brazilianen, Zweden, Amerikanen, Belgen en Nederlanders die één ding gemeen hebben: een fascinatie en liefde voor bijzondere treinreizen. De gemiddelde leeftijd van het gezelschap ligt rond de 70, hun vermogen is ongetwijfeld een getal met veel meer nullen. Met z’n allen hebben ze al duizenden kilometers wereldberoemde railreizen achter de rug. De Trans Siberië Express, de Royal Scotsman, Rovos Rail (Afrika), de Blue Train (Zuid-Afrika)... Het duurt dan ook niet lang of de reisverhalen vliegen over tafel.

Maar Al Andalús vinden zij iets bijzonders. Geen wonder, de privétrein waarin het reizen zoals in de jaren twintig van de vorige eeuw met eigentijds comfort wordt gecombineerd, gaat jaarlijks slechts één keer – in september – van Sevilla naar Santiago de Compostela en weer terug.

Lees hier het hele verhaal (premium).