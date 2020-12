Koopavondverbod Rotterdam van de baan: winkels toch langer open

Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb besloten na aanhoudende kritiek vanuit de gemeenteraad. Hij wilde de koopavond afschaffen op advies van de politie. De politie wilde de winkels graag al om vijf uur ’s middags dicht hebben, de winkeliers wilden open blijven tot zeven uur. Aboutaleb besloot dat winkels de deuren moesten sluiten om zes uur ’s avonds.

Raadsleden begrepen niets van het verbod, aangezien de drukte niet de schuld was van de winkeliers of het winkelend publiek. Het verbod zou eerst voor de rest van de maand kunnen gelden.

In de actualiteitenraad in de ochtnd hield de burgemeester voet bij stuk, en trok hij zich niets aan van de meerderheid van de raad die tegen zijn plannen was. Maar bij de daaropvolgende commissievergadering Veiligheid en Bestuur op donderdagmiddag haalde Aboutaleb toch bakzeil en werd een compromis gevonden. Winkels mogen mensen binnenlaten tot zeven uur, en klanten die binnen zijn mogen shoppen tot acht uur.

De beslissing van de burgemeester was ingegeven door de massale drukte tijdens Black Friday. Alleen bleek de drukte te liggen aan jongeren die in groten getale naar de stad waren gekomen op zoek naar ’vertier’, zo stelt Aboutaleb.

Raadsleden tevreden

VVD-raadslid Vincent Karremans is tevreden, hij vond dat het ’besluit nergens op is gebaseerd.’ ,,Alsof iedereen een muts op moet doen omdat de dijken dreigen te bezwijken, het helpt niks.’’

Ook Nadia Arsieni van D66 toont zich tevreden met deze uitkomst. ,,Dit compromis is puur symbolisch. Maar we hebben ook afgesproken dat volgende week niet automatisch weer een experiment met de winkeltijden wordt gehouden.’’

Maandag evalueert de burgemeester deze ’koopavond nieuwe stijl’.