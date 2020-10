Een massaal ’Je suis Samuel’ in Parijs

Een enorme menigte protesteerde op de Place de la Republique in Parijs tegen de terreurdaad. Ⓒ AFP

PARIJS - Tienduizenden Fransen kwamen zondagmiddag in heel het land bij elkaar om Samuel Paty eer te bewijzen. Op het hoofdstedelijke Place de la République hielden Parijzenaars massaal een minuut stilte voor de docent, die vrijdagmiddag werd onthoofd omdat hij spotprenten van Mohammed had laten zien in de klas.