Zwemmen met gevoelstemperatuur van -15 in Groningen: ’Ik zou iedereen aanmoedigen het ook te doen’

Hier beleef je de winter op z’n best

Slechts een klein laagje sneeuw of een dun laagje ijs is voldoende om natuurgebieden in een ware winterse landschappen om te toveren. In deze gebieden beleef je de winter op z’n best, aldus Natuurmonumenten. Handschoenen aan, thermosfles warme chocolademelk mee en struinen maar!