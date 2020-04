Man overleden na steekincident in het Friese Oosterwolde

Naast sporenonderzoek aan de Venekoterweg, doet de politie ook onderzoek in een woning aan de Gyenham in Oosterwolde. Het steekincident is mogelijk bij deze woning gebeurd, waarna het slachtoffer probeerde te ontkomen richting de Venekoterweg.

Wat zich in de woning heeft voorgedaan is volgens de politie nog niet bekend. De recherche denkt wel te weten wie bij het incident betrokken was.