Schattige pup blijkt vos die kippen en cavia’s uit de buurt opeet

De ’hond’, genaamd Run Run, speelde eerst vrolijk met andere honden. Maar naarmate het ouder werd, kwamen er tekenen aan de wand.

Andesvos

Run Run begon kippen en eenden uit te buurt te achtervolgen om ze daarna te doden en op te eten. Want wat bleek: de pup was helemaal geen hond, maar een Andesvos met dunne poten, een pluimstaart en een spitse kop met opvallende oren.

„We dachten dat we een raszuivere puppy hadden gekocht”, vertelt Sotelo tegen Reuters. Haar zoon had het dier ongeveer zes maanden geleden gekocht voor 13 dollar. Run Run heeft onlangs ook drie cavia’s van de buren opgegeten, voegt ze toe. Zij moest betalen voor de dode dieren.

Een paar dagen geleden is Run Run van huis weggelopen. De eigenaren, de politie en de lokale autoriteiten van National Forest and Wildlife Service (SERFOR) zijn naar het dier op zoek om hem over te brengen naar een dierentuin of een speciaal centrum.

128 wilde dieren

Walter Silva, een dierenarts en natuurspecialist bij SERFOR, vertelt tegen Reuters dat dit wel vaker voorkomt. Handelaren plukken wilde dieren uit Amazone-gebieden om ze vervolgens op de zwarte markt in Lima te verhandelen. De organisatie heeft dit jaar al 128 wilde dieren in beslag genomen. Op het verhandelen van illegale dieren staat in Peru drie tot vijf jaar gevangenisstraf