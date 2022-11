Kim Jong-un laat dochter voor het eerst in het openbaar zien

In Noord-Korea is tot dusver vrijwel niets over het privéleven van Kim bericht. Maar bij de lancering vrijdag van een intercontinentale ballistische raket werd plots gemeld dat Kim er met „zijn vrouw en zijn geliefde dochter” naartoe was gegaan en daar stond een foto bij.

In Zuid-Korea gaan de observators van het stalinistisch geregeerde en geïsoleerde land ervan uit dat Kim in 2009 is getrouwd met Ri Sol-ju en dat zij drie dochters hebben. Mogelijk is het door KCNA afgebeelde meisje dat met Kim voor de raket langs kuiert, de tweede dochter van het echtpaar, Ju Ae.